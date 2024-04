Técnico do PSG, Luis Enrique afirma que Gonçalo Ramos merece mais tempo de jogo

O técnico espanhol Luis Enrique, atualmente no comando do Paris Saint-Germain, afirmou que o centroavante português Gonçalo Ramos, de 22 anos, merece mais tempo de jogo. Nos últimos dez duelos, incluindo partidas pela Copa da França, Liga dos Campeões e Campeonato Francês, o atleta foi titular em apenas três jogos.

"Tenho que falar de Gonçalo Ramos. Um atleta com uma mentalidade de ferro, com uma ambição inconfundível e um jogador muito interessante. Estou muito feliz por treiná-lo. Está sempre preparado para jogar e para ajudar a equipe, seja qual for a sua posição. É um jogador com números muito bons, que vem tendo atuações muito boas", afirmou o técnido da equipe francesa.

No entanto, apesar de reconhecer a falta de minutagem de Gonçalo Ramos, Luis Enrique assumiu que se sente tranquilo em relação à forma como tem repartido os minutos para cada jogador.

"Seguramente, merecia mais tempo de jogo, mas este é um clube de altíssimo nível. Me sinto tranquilo com a forma como tenho repartido os minutos pelos jogadores".

Por fim, o treinador afirmou que dará mais chances para o jovem atacante português.

"A sua postura e o seu rendimento têm sido impecáveis. É a primeira temporada dele, é muito jovem, mas maduro. Vai continuar tendo suas oportunidades. Estou muito contente por ter Gonçalo Ramos no elenco", concluiu.

O atacante português já anotou 10 gols até aqui, incluindo Campeonato Francês e Copa da França.