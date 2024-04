Técnico do Benfica não garante permanência de Di María para a próxima temporada

Di María iniciou sua trajetória na Europa no Benfica e, após sucesso em outros grandes clubes europeus, optou por retornar ao clube português nesta temporada. O jogador é um dos principais destaques da equipe, entretanto, o treinador Roger Schmidt não garantiu a permanência do argentino na próxima temporada.

"A situação do Ángel é bastante clara. Quando ele veio no verão foi algo grande para nós, para os torcedores e para o futebol, porque é uma história fantástica. Começar na Europa como um argentino no Benfica e depois de uma grande carreira voltar para o Benfica, e continuar a jogar ao mais alto nível", disse.

"O plano dele era jogar uma temporada no Benfica e depois talvez tomar outra decisão. Não sei o que ele pretende, mas continua em uma grande forma, é um jogador fantástico, jogador-chave para nós, tenho todo o respeito por ele. Ele vai tomar a decisão com a sua família e veremos qual será. Seria bom manter um jogador como ele no verão, mas não sei se é possível", completou.

Na última semana, um possível retorno de Di María ao Rosario Central, clube em que foi revelado, foi praticamente descartado. Ele viu sua família, que estava em Rosário, sua cidade natal, receber uma mensagem ameaçadora, na qual dizia que se ele o atleta voltasse, matariam um familiar dele.

Roger Schmidt revelou que conversou com o craque sobre o assunto, e revelou que ele teria ficado muito "afetado".

"Na semana passada tivemos esta situação no país dele, falamos sobre isso, ele ficou afetado claro, mas não temos falado sobre o que vai acontecer na próxima temporada", falou.

Aos 36 anos, Di María soma 41 partidas disputadas na atual temporada, com 15 gols marcados e 12 assistências distribuídas. Seu próximo compromisso com o Benfica será nesta sábado, em clássico português diante do Sporting.