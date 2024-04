Sob olhares de Leila Pereira, Palmeiras segue preparação para enfrentar o Santos na decisão do Paulista

O Palmeiras deu sequência nesta sexta-feira à preparação para a segunda final do Campeonato Paulista contra o Santos. O clássico acontece neste domingo, às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Primeiro, os jogadores fizeram ativação muscular no centro de excelência e em seguida foram a campo para uma atividade técnica de toques rápidos e marcação. Na sequência, o elenco fez um trabalho tático sob os olhares da comissão de Abel Ferreira. Por fim, os atletas aprimoraram jogadas específicas.

No meio de semana, o Palmeiras estreou na Libertadores com um empate por 1 a 1 contra o San Lorenzo. Nesse duelo, a comissão técnica decidiu poupar maioria de seus titulares. A partida contou com o retorno do zagueiro Gustavo Gómez para a escalação inicial. Esse foi o primeiro compromisso do paraguaio desde que se recuperou de uma fratura no dedo do pé esquerdo.

O técnico Abel Ferreira não deve ter grandes problemas para escalar sua equipe já que tem quase todo elenco à disposição. Ficam de fora apenas os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito e não estão inscritos no Paulistão.

Diante de sua torcida, o Palmeiras tenta reverter o placar de 1 a o sofrido na Vila Belmiro, em jogo de ida do Estadual contra o Santos. Com isso, o clube vive o cenário de precisar de uma virada em final do Paulista pelo terceiro ano consecutivo.

O Verdão tem a expectativa de ter a casa cheia para o Clássico da Saudade. Na última atualização da parcial de ingressos, o clube já havia vendido mais de 33 mil ingressos.