James tem maior minutagem do ano no São Paulo e corre o campo todo

Do UOL, em São Paulo

O colombiano James Rodríguez atuou por 72 minutos e correu o campo todo no jogo do São Paulo contra o Talleres, pela Libertadores.

Maior minutagem no ano pelo clube

Foi a primeira vez no ano que James começou como titular no Tricolor. Nos outros quatro jogos em que disputou pelo clube, todos pelo Paulistão, ele havia começado no banco de reservas.

Participativo, o meia de 32 anos ficou "solto" e flutuou pelos dois lados do campo de ataque, mas não conseguiu evitar a derrota. O camisa 55 foi substituído aos 17 do segundo tempo, quando o Talleres vencia por 2 a 0, cerca de dois minutos antes de Luciano descontar.

Ele recebeu nota 5,5 de acordo com a avaliação da plataforma especializada Footstats. Foram 27 passes certos e cinco errados, além de ter acertado um cruzamento de cinco tentados, e também um lançamento correto.

James Rodriguez no jogo do São Paulo contra o Talleres, pela Libertadores Imagem: Diego Lima/AFP

James se aproximou da minutagem que teve com a Colômbia na Data Fifa. Com 72 minutos em ação contra o Talleres, somando os oito de acréscimo na primeira etapa, ele ficou perto dos mais de 75 minutos em que atuou pela sua seleção no amistoso contra a Romênia.

O técnico Thiago Carpini afirmou que sabia que James não atuaria os 90 minutos, mas elogiou o que viu do colombiano. Ele citou a condição física do jogador para explicar o motivo de ter segurado uma parada de substituição nos acréscimos do primeiro tempo, após a lesão de Wellington Rato.

Jogar na casa deles com jogador a menos é correr risco, mas corria risco de ficar com um a menos no segundo, sabendo que tínhamos atletas que não suportariam os 90 minutos, como o James.

Em relação ao James, pensávamos em situações que poderiam acontecer com o Lucas em campo, infelizmente não aconteceu. Jogo grande é para jogador grande. Enquanto ele suportou foi participativo, com as perdas no primeiro tempo dificultou o que planejamos para ele. Thiago Carpini, em coletiva

Veja o mapa de ação de James contra o Talleres