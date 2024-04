'São Paulo é o bando do Carpini': Arnaldo detona falta de padrão do time

O São Paulo de Thiago Carpini, que estreou ontem com derrota fora de casa na Libertadores, parece um bando em campo, afirmou o comentarista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola. Segundo ele, o time de Carpini se assemelha cada vez mais ao de Rogério Ceni e perdeu o padrão de jogo construído na passagem de Dorival Jr.

A questão do James parece até bizarra, porque jogando no sistema do Carpini, nesse sistema com mais três atacantes e dois no meio, um meio de campo leviano, um meio de campo que tem dois jogadores contra cinco. Normalmente, é isso que aconteceu. E aí vocês vão me desculpar, mas o time do Carpini cada vez mais parece o time do Rogério Ceni, no sistema e nas lesões. É muito jogador machucado, é muita trocação, é um sistema muito vulnerável para quando você enfrenta um adversário melhor que você, porque o Talleres é uma equipe, o São Paulo é um bando. É o bando do Carpini, é um bando de bons jogadores correndo pra lá e pra cá, é um bando! O padrão que o São Paulo tinha com Dorival se esfarelou, o São Paulo tinha um padrão de jogo, se esfarelou. Arnaldo Ribeiro

