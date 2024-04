Santos bate Internacional no Sul e estreia com vitória no Brasileirão sub-20

O Santos estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta sexta-feira, os Meninos da Vila venceram o Internacional na cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul, por 3 a 2, na primeira rodada do torneio de base.

O Peixe começou bem a partida e abriu 2 a 0 de vantagem, com gols de Felipe Laurindo, de pênalti, e Enzo Monteiro, de cabeça, após boa jogada de Miguelito. Entretanto, o time de Orlando Ribeiro viu o Colorado diminuir nos últimos minutos da etapa inicial e, logo no início do segundo tempo, deixar tudo igual.

O gol da vitória do Santos foi marcado aos 24 minutos da etapa final. O garoto Matheus Xavier limpou a marcação na entrada da área e chutou de chapa, no cantinho.

Com o resultado, a equipe soma seus primeiros três pontos no Brasileirão sub-20. Em busca da primeira conquista, o Peixe foi eliminado nas semifinais na edição de 2023, perdendo para o campeão Flamengo.

O time sub-20 do Santos volta a campo na quarta-feira, contra o Ceará, pela segunda rodada do torneio. Os Meninos da Vila entram em campo a partir das 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé.