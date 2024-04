Santos ainda não perdeu por mais de um gol de diferença no ano e tenta manter feito na final

O Santos visita o Palmeiras neste domingo em busca do título do Campeonato Paulista. O Peixe venceu a ida por 1 a 0, na Vila Belmiro, e aposta no bom retrospecto de sua defesa para encerrar um jejum de oito anos sem canecos.

Até o momento, o Alvinegro Praiano ainda não perdeu por mais de um gol de diferença na temporada. Ou seja, se manter o feito na decisão, o embate vai, pelo menos, para os pênaltis.

O Santos entrou em campo 15 vezes no ano, venceu 10, empatou dois e perdeu três. Os três reveses foram por apenas um tento de desvantagem.

As três derrotas foram para Palmeiras (2 a 1, no Allianz), Novorizontino (2 a 1, na Vila) e Red Bull Bragantino (1 a 0, no Nabi Abi Chedid).

A defesa é um dos pontos altos do trabalho de Fábio Carille. O time sofreu somente 12 gols em 15 compromissos. Ou seja, uma média de 0,8 por embate. No ataque, são 22 bolas na rede.

Agora, portanto, o Santos tenta manter os bons números para conquistar mais um título do Campeonato Paulista. O clássico está marcado para domingo, às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, o Peixe precisa de apenas um empate para se consagrar campeão.