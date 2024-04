San Lorenzo promete punir torcedora que imitou macaco e pede desculpas ao Palmeiras

Uma torcedora do San Lorenzo foi flagrada imitando um macaco em direção à torcida do Palmeiras no empate em 1 a 1 entre as duas equipes, nesta quarta-feira, em Buenos Aires, pela Copa Libertadores. O clube argentino divulgou, na noite desta quinta-feira, uma nota repudiando o ocorrido, pedindo desculpas ao clube brasileiro e prometendo punir a torcedora.

O San Lorenzo afirmou que o clube está "empenhado para identificar" a torcedora responsável pelo ato racista, dizendo que, "após isso, procederá à suspensão preventiva de seus direitos sociais e esportivos". O clube também deixou que claro que repudia ações como a ocorrida no jogo de quarta-feira.

? La respuesta de San Lorenzo, ante los videos difundidos en las últimas horas, y el pedido de disculpas a Palmeiras y su gente. Siempre en nuestro Club le vamos a decir "NO AL RACISMO". pic.twitter.com/RwagyTB2kE ? San Lorenzo (@SanLorenzo) April 5, 2024

O San Lorenzo "entende que o futebol sul-americano e mundial deve erradicar de uma vez por todas atitudes como estas que vão contra a camaradagem esportiva". O clube também pediu desculpas a todos os palmeirenses, "deixando claro que o clube não compactua com atitudes como a ocorrida" e que colocará ao Palmeiras os resultados finais da investigação.

No final da nota, o time argentino ressaltou que o "racismo, a xenofobia e a intolerância não fazem parte dos valores do clube".