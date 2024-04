San Lorenzo pede desculpas ao Palmeiras e promete punição à torcedora

Do UOL, em São Paulo

O San Lorenzo pediu desculpas ao Palmeiras pelo gesto racista de uma torcedora durante o jogo válido pela fase de grupos da Copa Libertadores. O clube argentino prometeu punir a mulher.

O que aconteceu

O San Lorenzo chamou o episódio de "repudiável" e afirmou que irá "proceder sem mais para sua suspensão preventiva dos direitos sociais e desportivos". O clube também quer impossibilitar a torcedora "de entrar futuramente em toda instalação do clube, caso não seja sócia".

Deixamos claro nosso mais absoluto repúdio a ações como a mencionada, entendendo que o futebol sul-americano e mundial deverá erradicar de uma vez por todas atitudes como estas que vão contra toda a relação desportiva e em nosso ideal de que o futebol é base integradora, como mostraram os fundadores do Club Atlético San Lorenzo de Almagro, e ausente de questões que nada tem a ver com uma disputa desportiva. Trecho da carta do San Lorenzo

O clube ainda pediu desculpas ao Palmeiras e prometeu colocar "à disposição em breve os resultados finais da nossa investigação". O San Lorenzo destacou ainda que "não endossa, ratifica nem compartilha de atitudes como as ocorridas".