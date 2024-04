Rafinha, Lucas e Rato são substituídos no 1º tempo e viram dúvidas para duelo com o Cobresal

O São Paulo tem três potenciais desfalques para o seu segundo jogo na Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, contra o Cobresal, no Morumbis. Rafinha, Lucas Moura e Wellington Rato foram substituídos ainda no primeiro tempo da derrota para o Talleres, nesta quinta, por lesões e viraram mais um problema para o técnico Thiago Carpini.

Rafinha teve de ser substituído logo nos primeiros minutos de jogo após sentir dores na perna esquerda. O lateral, inclusive, deixou o estádio Mario Alberto Kempes de muleta após a partida, apresentando bastante dificuldade para se locomover.

Lucas Moura, por sua vez, sentiu um incômodo na região posterior da coxa esquerda ao dar uma arrancada e é mais uma estrela do elenco tricolor que preocupa para o duelo com o Cobresal.

O mesmo vale para Wellington Rato, que deixou o campo após um adversário cair sobre a sua perna, causando uma entorse no tornozelo esquerdo. O jogador, inclusive, teve a região imobilizada, também deixando o estádio de muletas.

Nesta quarta-feira, Rafinha, Lucas Moura e Wellington Rato foram substituídos por Igor Vinícius, Ferreirinha e Erick, respectivamente. Caso não se recupere para o próximo compromisso do São Paulo na Libertadores, Thiago Carpini pode novamente apostar nos atletas acionados no decorrer do duelo ou pensar em outras alternativas visando a primeira vitória na Copa Libertadores.

A partida contra o Cobresal acontece na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. Será o reencontro do São Paulo com a sua torcida após quase um mês.