Paulo Andrade fará estreia na primeira rodada do Brasileirão

O narrador Paulo Andrade fará a sua estreia no grupo Globo no próximo sábado (13), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Paulo comandará a transmissão de São Paulo e Fortaleza no sportv e Premiere. O jogo está marcado para às 21h (de Brasília), no MorumBIS.

Estarei em São Paulo x Fortaleza, ao vivo no sportv e Premiere no sábado, dia 13 de abril, na primeira rodada do Brasileirão 2024. Com direito a 'friozinho na barriga' de estreia. Vamos juntos! Paulo Andrade, no X, antigo Twitter

O narrador deixou a ESPN em março deste ano. Segundo o UOL, a Globo conversava com Paulo Andrade desde o ano passado.

Ele estava no canal esportivo da Disney desde outubro de 2003. Ele também teve passagens por SBT, TV Gazeta e RedeTV!