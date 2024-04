Bodybuilding, luta de travesseiro e mais: SP tem 'parque do fisiculturismo'

Do UOL, em São Paulo

A décima edição do Arnold Sports Festival no Brasil terá mais de 20 competições de modalidades diferentes em um verdadeiro "parque do fisiculturismo" em São Paulo.

O que aconteceu

O maior encontro multiesportivo da América do Sul começa hoje e vai até domingo (7). O evento, organizado pela Savaget Group, será realizado no Expo Center Norte, na Vila Guilherme, na Zona Norte da capital paulista.

Além de torneios de bodybuilding, o festival vai contar com competições de MMA, calistenia, pillow fight (ou luta de travesseiro), street dance, entre outros. A programação das modalidades se estende durante os três dias da feira.

A estimativa é que cerca de 10 mil atletas e 100 mil pessoas compareçam no evento, quebrando o recorde do ano passado. Foram 90 mil visitantes na última edição.

Com foco em saúde e bem-estar, o festival também terá um congresso e diversas atrações com atletas e celebridades fitness. Nomes como Fernando Sardinha, Ramon Dino, Felipe Franco, Gracyanne Barbosa, Rafael Brandão, Paulo Muzy e Carol Vaz participarão do evento.

Joseph Baena, filho de Arnold Schwarzenegger, é outra presença confirmada. Ele está visitando o Brasil pela primeira vez e prestigiará a feira, nomeada em homenagem ao seu pai.

Modalidades com competições no Arnold