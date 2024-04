Palmeiras vende mais de 33 mil ingressos para jogo de volta da final do Paulista contra o Santos

O Palmeiras tem a expectativa de ter a casa cheia para o segundo jogo da final do Paulista contra o Santos, no Allianz Parque. A bola rola às 18 horas (de Brasília), deste domingo. O clube vendeu 33.800 ingressos de acordo com a última parcial.

Diante de sua torcida, o time comandado por Abel Ferreira tenta reverter o placar de 1 a 0 sofrido no jogo de ida, na Vila Belmiro. Com isso, a equipe vive o mesmo cenário dos últimos dois anos, quando precisou virar sobre São Paulo e Água Santa para levantar a taça.

Sendo assim, o Verdão precisa vencer por dois gols de diferença para faturar o título. Caso vença por apenas um gol de diferença, o troféu será decidido nos pênaltis.

Este será apenas o quarto jogo do Verdão no Allianz Parque. A equipe disputou dois jogos da fase de grupos: contra Inter de Limeira e Santos, e pela semifinal, contra o Novorizontino. Nas três oportunidades, o Palmeiras se saiu vitorioso.

A abertura para o público geral começou na manhã desta sexta-feira. Antes, a prioridade de compra era dos sócios Avanti. Os ingressos do jogo custam entre R$ 240 e R$ 500.