'Palmeiras não fará com o Santos o que fez com São Paulo', diz Alicia Klein

A colunista Alicia Klein analisou no Fim de Papo que o Palmeiras terá dificuldade em reverter a desvantagem de 1 a 0 na final do Paulistão. Segundo ela, será um jogo ao feitio do técnico do Santos, Fábio Carille, especialista em montar fortes esquemas defensivos. Os rivais fazem o jogo da volta no domingo (7), às 18h, no Allianz Parque.

'É um jogo feito para o Carille': "Vai ser um jogo muito duro, muito duro. É um jogo perfeito para o Carille, eu até tenho uma figurinha do Carille da época do Corinthians que é 'achei ofensivo, recua'. Toda vez que alguém fala alguma coisa ofensiva, eu boto lá. Então, é um jogo feito para ele. Ele pode ficar ali atrás esperando uma bobeira, ele conseguiu marcar muito bem o Palmeiras no primeiro jogo, o Raphael Veiga parecia que não tinha descido para Baixada Santista, o próprio Endrick ficou praticamente apoiando o Marcos Rocha, a meu ver um erro do Abel, talvez o Abel precisa mexer um pouco".

'Palmeiras não fará com o Santos o que fez com São Paulo': "Eu acho que o Palmeiras, justamente por ser um time que nessas horas ressurge, justamente como foram as últimas finais de Paulista, continua sendo favorito, mas não acho que vai conseguir fazer com o Santos o que fez com o São Paulo, que é, precisando reverter o resultado, meter uma goleada. O Carille dificilmente vai abrir o Santos de maneira a permitir isso. O Palmeiras, dentro de casa, diante da sua torcida, com a importância desse título para dar aquele ânimo no começo do ano, pode reverter essa maldição dos pênaltis, porque não é possível, uma hora isso precisa acabar. O Palmeiras tem jogadores brilhantes e chega na hora e é uma coisa terrível".

