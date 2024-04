Palmeiras aposta em força da torcida no Allianz para reverter placar da final do Paulistão

O Palmeiras tem uma dura missão para domingo. Após perder no jogo de ida, o Alviverde busca reverter a vantagem do Santos na final do Campeonato Paulista e levantar o troféu estadual no Allianz Parque.

Para isso, o Verdão aposta na força de sua torcida no estádio. A equipe perdeu a invencibilidade na temporada com a derrota por 1 a 0 na primeira partida, mas ainda não foi superada como mandante neste ano e conta com o apoio em massa do seu torcedor.

Foi assim que nos últimos dois anos o Palmeiras reverteu vantagens e sagrou-se campeão paulista no Allianz Parque. Em 2022, depois de sair atrás no duelo de ida, contra o São Paulo, por 3 a 1, o Alviverde aplicou uma goleada por 4 a 0 no segundo encontro e ergueu a taça.

Já no ano passado, o Verdão teve uma desvantagem menor no jogo de ida: perdeu por 2 a 1 para o Água Santa. Atrás do placar, o time novamente goleou por 4 a 0 na volta e levou o título.

Agora, o Palmeiras tenta repetir o feito pelo terceiro ano consecutivo. Antes disso, a equipe teve um compromisso no meio de semana, diante do San Lorenzo, na Argentina, em sua estreia na fase de grupos da Libertadores. O confronto terminou empatado em 1 a 1.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira convocou a torcida palmeirense e pediu apoio no segundo jogo da final contra o Santos. Até o momento, mais de 23 mil ingressos já foram vendidos.

"Estamos inteiros para nos preparar para essa grande final, domingo, em nossa casa. Mais uma vez convoco todos os nossos torcedores, que nos apoiem em todos os momentos. Mesmo que a gente sofra um gol no começo, queremos o vosso apoio. Se fizermos dois ou três gols, também queremos o vosso apoio. O jogo só acaba quando o árbitro apita e essa equipe mostrou hoje que nunca se rende. Vai lutar sempre pelos melhores resultados. Domingo temos um título em disputa e quero lembrar aos nossos jogadores das emoções que é disputar e ganhar esses jogos", disse Abel.

O segundo encontro entre Palmeiras e Santos está agendado para o domingo, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque.

A equipe de Abel Ferreira precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeã. Já um triunfo por um gol levará o duelo para os pênaltis. Com qualquer outro resultado (empate ou vitória do Santos), o troféu irá para o time da Vila Belmiro.