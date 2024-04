Novidade no UOL: Melhores Mementos fala de futebol com bom humor

Futebol e bom humor. Essa é a receita do novo programa do UOL, os 'Melhores Mementos'. Uma dupla comanda a atração. O jornalista Ubirajara Neto, o Bira, e o ator e roteirista Gustavo Chagas. "É um giro de notícias com os melhores memes da semana, sobre o futebol brasileiro e mundial", conta Bira.

Com cinco anos de experiência no canal 'Desimpedidos', o paulistano Bira explica que os memes se tornaram uma forma de se comunicar eficiente."Quando você coloca uma roupagem de humor, mais leve, eu já percebi que as pessoas acabam se interessando mais pelo tema e depois vão buscar saber mais. Os memes são uma revolução na comunicação, um jeito leve de informar que dialoga com muita gente."

O botafoguense Gustavo Chagas concorda com a história de que há coisas que só acontecem com o time dele. Essa é positiva: "Eu sempre tive a impressão de que as pessoas acham os botafoguenses mais legais. Eu queria que olhassem pra mim e soubessem que eu sou botafoguense". Ele conta como pensa o programa. "O humor não pode ficar muito amarrado, senão não rola. Ter liberdade é primordial"

Se liga onde achar os Melhores Mementos:

Toda terça às 10h no YouTube do UOL Esporte, logo depois do UOL News Esporte.

De sexta às 19h no YouTube do UOL Esporte, coladinho com o Fim de Papo.

*com informações de Lola Ferreira