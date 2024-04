Lamine Yamal explica admiração por Neymar no Barcelona: "Foi gostoso vê-lo jogar"

Aos 16 anos, Lamine Yamal é um dos grandes nomes do futuro do Barcelona e da seleção espanhola. Ele já demonstrou sua admiração por Neymar algumas vezes e, em entrevista ao Mundo Deportivo, explicou o motivo.

"Ele [Neymar] me fazia ir assistir aos jogos do Barcelona, me diverti, foi um espetáculo, foi gostoso vê-lo jogar", disse.

Lamine Yamal ainda respondeu sobre se inspirar nos dribles de Neymar e ver que vem dando resultado.

"Eu acredito que no final, de tanto assistir, às vezes sai sozinho, aí eu penso e falo 'olha, ele fez esse [drible]'", revelou.

A joia tem contrato com o Barcelona até junho de 2026 e possui uma multa rescisória estipulada em 1 bilhão de euros (cerca de R$ 5,3 bilhões). Recentemente, Joan Laporta, presidente do Barça, revelou que a equipe recusou uma oferta de 200 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) pelo atacante.

Ao saber da notícia, Lamine Yamal se mostrou contente pelo reconhecimento de seu trabalho, mas revelou que quer se tornar uma lenda no Barcelona, assim como Iniesta, Puyol e Messi.

"Fico muito feliz que meu trabalho e meu futebol sejam reconhecidos. Espero poder me tornar uma lenda do Barça", comentou.

Agora, Lamine Yamal terá um duro desafio com o Barcelona. O próximo compromisso da equipe será na quarta-feira, diante do Paris Saint-Germain, pelas quartas de final da Champions League.