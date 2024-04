Jogador do Peñarol sofre pedrada após jogo contra Rosario Central e é encaminhado ao hospital

Rosario Central e Peñarol se enfrentaram nesta quinta-feira, na Argentina, pela primeira rodada da Copa Libertadores. A partida terminou com vitória dos argentinos por 1 a 0, mas ficou marcada por um episódio lamentável. Após o apito final, o lateral do time uruguaio Maxi Olivera foi atingido por uma pedra atirada pela torcida argentina e teve que ser levado ao hospital.

A situação ocorreu logo após o apito final, quando os jogadores do Peñarol foram à beira do campo cumprimentar sua torcida. Neste momento, pedras foram lançadas pela torcida argentina em direção aos jogadores, e uma delas atingiu o rosto de Olivera, que começou a sangrar.

O jogador, logo após ser atingido, localizou o torcedor que cometeu o ato e ficou irritado. O presidente do Peñarol Ignacio Rulio e alguns jogadores do clube contiveram Olivera, que estava furioso após o ocorrido. Julio Trostchansky, médico do clube uruguaio, afirmou que o lateral chegou a "desmaiar por um instante".

Segundo a imprensa uruguaia, Olivera, acompanhado de Ignacio Rulio, foi encaminhado a um hospital, onde irá realizar exame de tomografia. O jogador publicou uma mensagem em seu perfil no Instagram, dizendo que está bem e afirmando que o ocorrido foi uma "vergonha".

"Estou bem. Obrigado pelas mensagens. Além da dor e alguns pontos, está tudo bem. Magoado pelo resultado, porque acreditamos que merecíamos algo mais. Mas com muita raiva por conta do péssimo tratamento que nossa torcida recebeu, nossa gente. Uma vergonha! Mas, todos juntos, vamos lutar em todos os lados. Peñarol e nada mais. Isto continua, vamos que vamos", escreveu Olivera.