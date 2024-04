Hernan: James será titular contra o Cobresal e vai ter que agarrar chance

James Rodríguez será titular do São Paulo no segundo jogo da Libertadores, contra o Cobresal, na próxima quarta (10), no MorumBis. A informação foi trazida em primeira mão pelo colunista André Hernan, no De Primeira.

Segundo Hernan, James ganhará nova oportunidade de ser protagonista e precisa responder em campo para seguir titular.

O James vai ser titular no MorumBis. Vai ser titular no jogo contra o Cobresal, o James terá mais uma oportunidade contra o Cobresal, diante do torcedor, e se espera protagonismo do James. A conversa que se teve com o James, de ele ser o cara, e a resposta que ele deu, que está comprometido, é mais uma chance que ele vai ter, mas quantas chances ele vai ter? É chance que ele vai ter que provar para o torcedor, senão daqui a pouco esse torcedor que tanto ficou na bronca, que esperneou — 'bota o James para jogar', 'por que só 10 minutos?', 'por que ele joga na Colômbia e não joga no São Paulo?' —, esse torcedor não vai estar mais do lado dele.

Então, o James vai ter mais uma oportunidade, vai ser titular contra o Cobresal e vai ter que agarrar essa chance. Ele agarrando essa chance, não estou aqui falando que ele tem que jogar, se não está fora, não estou crucificando o cara, mas o James jogando bem é bom pro Carpini, pro time e para o São Paulo. É hora de o James mostrar o que até agora ele não mostrou em nenhum minuto.

Na avaliação de Hernan, James decepcionou na estreia do São Paulo na Libertadores, derrota para o Talleres, na Argentina.

O James é ótimo tecnicamente, mas é muito morno em campo. O que se espera dele? Que ele decida os jogos, e o James não decidiu. O James decidiu para a seleção colombiana, jogou muito bem, quer a Copa do Mundo, quer ser protagonista, ele pode fazer da Libertadores uma grande vitrine, mas o primeiro passo que ele deu ontem foi decepcionante. André Hernan

