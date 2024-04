Grêmio treina pênaltis e fecha preparação para encarar Juventude no jogo de volta da final do Gaúcho

Na manhã desta sexta-feira, o elenco do Grêmio treinou pênaltis e encerrou a preparação para encarar o Juventude no duelo de volta da final do Campeonato Gaúcho. A bola rola neste sábado, a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Os atletas começaram os trabalhos no CT Presidente Luiz Carvalho assistindo um vídeo de observações feitas pela comissão técnica e, por volta das 10h30, partiram para o gramado.

Os goleiros Caique, Marchesín, Gabriel Grando e Thiago Beltrame iniciaram atividades específicas com o preparador Mauri Lima e o auxiliar Enio Oliveira. Enquanto isso, os demais jogadores foram ao campo anexo para os trabalhos físicos e de aquecimento.

Para dar sequência ao treinamento desta sexta-feira, o grupo realizou um exercício de ativação técnica em pequenos quadrantes, com um atleta tentando interceptar os passes no meio. Em seguida, todos passaram para um treinamento técnico em meio-campo, com a participação dos quatro goleiros.

Por fim, ainda sobrou tempo para o elenco gremista treinar cobranças de pênaltis. Isso porque, em caso de empate no tempo normal, o campeão do Campeonato Gaúcho de 2024 será definido nas penalidades máximas.

Todos os atletas do elenco profissional foram relacionados pelo técnico Renato Portaluppi para a concentração. O treinador também utilizou o treinamento desta sexta-feira para definir o time que irá a campo contra o Juventude.

O primeiro confronto entre Grêmio e Juventude, disputado no estádio Alfredo Jaconi, terminou empatado sem gols. Com isso, qualquer vitória simples dá o título a um dos clubes. O Tricolor gaúcho vai em busca de seu 43º título estadual - o sétimo consecutivo.