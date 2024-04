Giro europeu: Lille vence Olympique de Marselha e dorme entre os três primeiros colocados no Francês

A 28ª rodada do Campeonato Francês teve seu pontapé inicial nesta sexta-feira. O Lille bateu o Olympique de Marselha, por 3 a 1, em duelo disputado no Estádio Pierre-Mauroy. Os gols da vitória dos donos da casa foram marcados por Jonathan David, Rémy Cabella e Gudmundsson, enquanto Ismaily (contra) descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Lille chegou aos 49 pontos e entrou na zona de classificação direta para a fase de grupos da próxima Liga dos Campeões, dormindo assim na terceira posição. Já o Olympique de Marselha se manteve na sétima colocação, com os mesmos 39 pontos do início da rodada.

Agora, os dois clubes viram a chave e passam a focar nas competições europeias. O Lille retorna aos gramados pela Conference League. No jogo de ida das quartas, o time francês encara o Aston Villa nesta quinta-feira (11), às 16 horas (de Brasília), no Villa Park.

Do outro lado, pelo confronto de ida das quartas de final da Liga Europa, o Olympique de Marselha visita o Benfica também nesta quinta-feira. A bola rola às 16 horas, no estádio da Luz.

O jogo

Quem começou o jogo partindo para cima foi o Olympique. Logo aos dois minutos, Aubameyang tocou para Veretout. O meio-campista finalizou de fora da área, mas o goleiro Chevalier caiu para fazer a defesa tranquila.

Com 10 minutos, foi a vez do Lille responder. Jonathan David encontrou Zhegrova do lado direito da grande área. O jogador finalizou, mas o goleiro Pau Lopez foi buscar e espalmou para escanteio.

O jogo continuou bastante aberto, com as duas equipes criando oportunidades de gol. Aos 25 minutos, Pau Lopez trabalhou novamente. Após cruzamento de Cabella, Alexsandro subiu mais alto que a zaga do Olympique para cabecear, e o goleiro mandou pela linha de fundo.

Já 42 minutos, o Olympique de Marselha assustou o adversário novamente. Ounahi fez boa jogada e cruzou para Luis Henrique, que finalizou. Novamente, porém, Chevalier estava lá para evitar o gol dos visitantes. Com isso, o duelo foi para o intervalo em 0 a 0.

Com cinco minutos da segunda etapa, o Olympique de Marselha teve a melhor chance de inaugurar o marcador. Após receber lindo passe de Harit, Aubameyang adentrou a grande área e bateu no gol para boa defesa de Chevalier.

Mas foi o Lille quem de fato abriu o placar. Luis Henrique errou o passe e Jonathan David ficou com a bola. O canadense invadiu a grande área, foi derrubado por Gigot, e arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, o próprio atacante converteu e colocou o Lille na frente: 1 a 0.

????' ?? ???? ?? ?? ?????? ? Contrepied parfait sur Pau Lopez, 1-0 ?#LOSCOM 1-0 I 53' ? LOSC (@losclive) April 5, 2024

Com 25 minutos da segunda etapa, o Lille ampliou a vantagem no marcador. Bentaleb recuperou a bola e encontrou ótima enfiada para Cabella. O camisa 10 invadiu a grande área e bateu colocado para fazer o segundo gol de sua equipe no confronto.

Contudo, o Olympique não desistiu e conseguiu descontar com menos de dez minutos faltando para o fim do jogo. A zaga do Lille afastou mal e Aubameyang brigou pela bola. A bola bateu no atacante, depois em Ismaily e acabou no fundo das redes: 2 a 1.

No entanto, aos 40 minutos, o Lille fechou a vitória ao balançar as redes pela terceira vez. Tiago Santos recebeu do lado esquerdo dentro da grande área e cruzou rasteiro para trás. Gudmundsson chegou batendo para acabar com qualquer possível reação do adversário.

Confira resultados dos demais campeonatos europeus desta sexta-feira

Italiano



Salernitana 2 x 2 Sassuolo

Alemão



Eintracht Frankfurt 1 x 1 Werder Bremen