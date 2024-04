Gerente de futebol Eduardo Ferreira deixa a Portuguesa

Após a participação nas quartas de final do Paulistão, a Portuguesa definiu uma mudança estrutural em seu departamento de futebol. O gerente Eduardo Ferreira acabou desligado da equipe na manhã desta sexta-feira.

"A Associação Portuguesa de Desportos e seu Departamento de Futebol Integrado anunciam a saída do gerente de futebol, Eduardo Ferreira", confirmou o time do Canindé, em comunicado nas redes sociais.

Eduardo trabalhava na Portuguesa desde 2022, em um clube que busca a reconstrução após desaparecer do cenário nacional e figurar na Série A2 do Paulistão. A Lusa agradeceu a contribuição do ex-atleta neste princípio de recuperação - o time já ficou em 2024 entre os 8 do Estadual e irá jogar a Série D do Nacional no ano que vem.

"Ex-zagueiro revelado em nossa base nos anos 1980, Eduardo retornou ao clube em 2022 e com seu profissionalismo e sua capacidade, foi fundamental no processo de organização do Sub-20 e retomada das demais categorias de base. Sua saída, neste momento, é fruto de uma reestruturação estrutural e financeira do departamento, em vista ao segundo semestre do clube. Sendo assim, nós só temos que agradecer e desejar sorte no seguimento de sua vitoriosa carreira", emendou o comunicado.