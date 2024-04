Gatito Fernández analisa derrota do Botafogo para o Junior em estreia na Libertadores

O Botafogo começou com derrota a fase de grupos da Libertadores e passou a ficar pressionado para a sequência da competição. O goleiro Gatito Fernández falou sobre a derrota e preferiu dar mérito ao Junior, da Colômbia, pelo resultado.

"Nós acreditamos que eles conseguiram romper nossas linhas de pressão que fazemos nos começos dos jogos e acharam espaços para criarem com os jogadores rápidos. Foi uma questão de quebra-cabeça. Com qualidade, saíram da pressão e construíram as jogadas deles. O primeiro tempo foi muito diferente do resto do jogo. Não acho que entramos sei intensidade, pode parecer, mas foi mais qualidade do Junior Barranquilla mesmo", disse.

Gatito Fernández ainda revelou que crê na recuperação do Botafogo na Libertadores.

"Temos totais condições. Todos terão jogos difíceis, nós sabemos disso, e sabíamos que o Barranquilla era um time bom e seria difícil. Assim como serão os dois jogos contra a LDU-EQU, dentro e fora de casa, e contra o Universitario-PER também. É entender melhor o próximo jogo para conseguirmos os pontos que precisamos. Vamos ter um descanso e depois entramos em uma maratona de jogos. É tentar colocar nossa maior predisposição para entender rápido o que o novo treinador quer impor em seu estilo de jogo nesse pouco tempo de trabalho que teremos", declarou.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, contra a LDU, do Equador, em Quito, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.