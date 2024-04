Fluminense atualiza situação de Renato Augusto após lesão na Libertadores

O Fluminense segue acumulando problemas físicos no elenco nesta temporada. No empate com o Alianza Lima, do Peru, na última quarta-feira, na estreia do time na Copa Libertadores, o meia Renato Augusto deixou o campo lesionado ainda no primeiro tempo.

O jogador foi reavaliado no Rio de Janeiro e deve ser desfalque para o duelo contra o Colo-Colo. O Fluminense recebe a equipe chilena na próxima terça-feira, no Maracanã, às 21h (de Brasília).

Por meio de nota nas redes oficiais, o clube carioca não informou a gravidade da lesão, mas atualizou o estado de Renato Augusto.

"O meia Renato Augusto sentiu dores na panturrilha esquerda durante o jogo contra o Alianza Lima, pela Libertadores, e iniciou o tratamento do problema muscular no CT Carlos Castilho, nesta sexta-feira", escreveu o Tricolor.

Fernando Diniz não contou com Manoel, Marlon, Ganso, Keno e Germán Cano, por lesão, contra o Alianza LIma. Destes, apenas Cano deve voltar ao time contra o Colo-Colo.

O lateral esquerdo Diogo Barbosa e o atacante John Kennedy seguem como desfalques após serem punidos com dois jogos de suspensão pelas expulsões na final da Recopa Sul-Americana.

Depois da primeira rodada de jogos, o Fluminense ficou na 2ª posição do grupo A da Libertadores, empatado em número de pontos com o Alianza Lima. O líder do grupo é o Colo-Colo, que derrotou o Cerro Porteño, último colocado.