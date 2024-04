Ex-diretor diz que Mbappé e Haaland poderiam ter jogado pelo Barcelona

Javier Bordas, ex-diretor esportivo do Barcelona, revelou que o ataque do Barça poderia ser formado por Mbappé e Haaland. Segundo o dirigente, o clube espanhol tinha dinheiro para comprar o astro francês após vender Neymar ao Paris Saint-Germain, mas optou por contratar Dembelé, que estava se destacando pelo Borussia Dortmund.

"Se tivesse mandado, Mbappé teria vindo para o Barcelona. Quando pagaram €222 milhões pelo Neymar [em 2017], tínhamos dinheiro para o contratar, mas a direção preferiu o Dembélé. Optei pelo Mbappé, falei com o pai dele, ele teria vindo para o Barcelona", disse em entrevista ao programa El Chiringuito.

Agora, o Barcelona pode ver Mbappé reforçar seu maior rival, o Real Madrid. Segundo a imprensa europeia, ao finalizar seu contrato com o PSG, no final desta temporada, o camisa 10 da seleção francesa ingressará no clube merengue de forma gratuita.

Antes, o Barcelona enfrentará Mbappé, com o PSG, nas quartas de final da Champions League. A partida de ida está marcada para a próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília).

Já sobre Haaland, Javier Bordas contou que havia chegado a um acordo de valores com o RB Salzburg e Mino Raiola, seu ex-empresário. No entanto, por ter o uruguaio Luis Suárez no elenco, a negociação não avançou.

"Haaland queria vir para Espanha. Teria nos custado € 20 milhões para o RB Salzburg e outros € 20 milhões para Mino Raiola. Ele já tinha explodido. Houve conversas. Havia o Suárez [no elenco] e decidiram não contratá-lo", contou.

Após não ser contratado pelo Barcelona, Haaland se transferiu ao Borussia Dortmund e, duas temporadas depois, foi contratado pelo Manchester City, onde foi o destaque da equipe inglesa no título inédito da Champions League.