Escalação do Corinthians: Coronado treina parcialmente com o grupo e Maycon inicia processo de transição

O elenco do Corinthians treinou no CT Dr. Joaquim Grava na manhã dessa sexta-feira, dando continuidade à preparação para o jogo contra o Nacional-PAR, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana. O meia Igor Coronado trabalhou parcialmente com os companheiros, enquanto o volante Maycon iniciou o processo de transição física.

O camisa 77, que foi diagnosticado com dengue nos últimos dias, treinou com os companheiros, mas também fez exercícios com a supervisão da equipe de preparação física. Antes de adoecer, o atleta tinha acabado de se recuperar de lesão na coxa direita.

Já Maycon também contundiu a coxa direita e vinha tratando dela na parte interna do CT. Nessa sexta, o camisa 7 passou a fazer treinos individuais no gramado, dando um passo importante na recuperação da lesão.

O lateral esquerdo Diego Palacios segue se recuperando de artroscopia no joelho com trabalhos alternados no campo e na parte interna do CT. O atleta se lesionou no dia 27 de janeiro, na derrota do Corinthians para o São Bernardo por 1 a 0.

O jogo contra o Nacional-PAR será na próxima terça-feira, às 19 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. A tendência é que o técnico António Oliveira repita o time que empatou na estreia por 1 a 1, contra o Racing-URU, fora de casa.

A próximo atividade do Timão será neste sábado, também no período da manhã.

Veja como foi o treino dessa sexta-feira

Os atletas realizaram uma ativação física na academia e, em seguida, foram aquecer no gramado. O técnico António Oliveira promoveu um trabalho de perde e pressiona em espaço reduzido, além de uma atividade tática já de olho no confronto da semana que vem.