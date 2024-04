Em casa, Corinthians é superado pelo Fortaleza e estreia com derrota no Brasileirão sub-20

Na noite desta sexta-feira, o Corinthians fez sua estreia no Campeonato Brasileiro sub-20. O Timãozinho, porém, não foi bem e perdeu para o Fortaleza por 1 a 0 na Fazendinha. Kauê Canela marcou o único gol do triunfo da equipe cearense.

Léo Maná e Kayke, dois jogadores que passaram a treinar com os profissionais depois da conquista do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, foram titulares do time. O goleiro Felipe Longo, que renovou com o Alvinegro até 2029 nesta sexta-feira, também esteve no 11 inicial.

O primeiro tempo não foi bom para o Corinthians. A equipe se viu sufocada pelo Fortaleza na saída de bola. O Leão do Pici foi quem criou as maiores chances da partida e teve a bola parada como uma de suas principais armas, mas também não levou grande perigo ao gol defendido por Felipe Longo.

O primeiro chute ao gol do Timãozinho foi sair apenas aos 44 minutos de jogo. Guilherme Henrique fez boa jogada, mas pegou mal na bola e mandou nas mãos do goleiro adversário. Com isso, o duelo foi para o intervalo em 0 a 0.

Aos oito minutos da etapa final, o Fortaleza, que já jogava melhor, abriu o marcador. Após um bate e rebate, a bola sobrou com Kauê Canela na entrada da grande área. O atacante finalizou forte, colocado, para fazer o único gol do confronto na Fazendinha e dar a vitória aos visitantes.

Com o resultado, o Corinthians sub-20 iniciou o campeonato nacional com derrota. Sem somar pontos, o time alvinegro aparece na 18ª posição, empatado com o Bahia. Do outro lado, o Fortaleza pulou para o sexto lugar, chegando aos seus primeiros três pontos.

Na próxima rodada do Brasileirão sub-20, o Corinthians do técnico Danilo terá pela frente o clássico contra o Palmeiras. A bola rola nesta terça-feira, às 15 horas (de Brasília), no Bruno José Daniel. Já o Fortaleza recebe o Botafogo nesta quinta-feira, no mesmo horário, no CT Ribamar Bezerra.