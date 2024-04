Elenco fechado? Corinthians faz jogo duro para negociar jogadores, mas monitora mercado

A diretoria do Corinthians quer ter um elenco competitivo para o decorrer da temporada de 2024. Com isso em vista, a ideia da cúpula do Timão é não perder jogadores até a metade do ano, mas sem deixar de monitorar o mercado da bola para situações pontuais.

Apesar da janela de transferências nacional estar fechada, as agremiações terão a chance de negociar e contratar jogadores que participaram de torneios estaduais, entre o dia 1º e 19 de abril.

O Corinthians, por exemplo, demonstrou interesse em contar com o volante Danilo Barbosa, do Botafogo. O Glorioso, por sua vez, propôs uma troca envolvendo Gustavo Mosquito, o que não agradou à diretoria do Timão.

O lateral esquerdo Matheus Bidu, por sua vez, despertou o interesse do Santos. O Corinthians não vê com bons olhos negociar o jogador para o mercado nacional neste momento, já que o técnico António Oliveira vem dando votos de confiança para o atleta.

Em relação a contratações, a Gazeta Esportiva apurou que a diretoria do clube entende que o ideal agora é dar tempo para a equipe entrosar, já que muitas carências foram preenchidas no primeiro trimestre do ano. Porém, isso não significa que o departamento de futebol não esteja atento a situações pontuais, como o próprio diretor executivo Fabinho Soldado disse recentemente.

"Nós temos essa oportunidade, todos os clubes, em relação ao mês de abril. Claro que estamos atentos a uma ou outra situação pontual, mas é difícil, as equipes estão com seus elencos quase 100% prontos. Mas pode ser que de repente surja uma conversa com clube amigo ou um clube que queira fazer alguma troca. São essas as possibilidades", comentou Fabinho à ESPN.

Na primeira janela de transferências do ano, o Corinthians contratou 11 jogadores, gerando uma reformulação no elenco. Desde a campanha eleitoral, o presidente Augusto Melo promete rejuvenescer o plantel, com um departamento de scouting aprimorado.

Neste momento, quem está à frente das negociações do Timão é Fabinho Soldado, que chegou ao clube no final de janeiro. Rubens Gomes (Rubão), quem auxiliou Augusto Melo na montagem desse grupo no início do ano, "perdeu voz" no departamento de futebol do Alvinegro.