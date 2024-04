Dupla do Corinthians sonha com título do Brasileiro sub-20: "Seguir nosso trabalho"

O volante Luiz Gustavo Bahia e o goleiro Matheus Corrêa, dupla do Corinthians sub-20, falaram sobre a expectativa para o início do Campeonato Brasileiro da categoria. O Timãozinho estreia no torneio nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Fortaleza.

Uma das grandes promessas da equipe comandada por Danilo, Bahia falou sobre a importância de performar bem na competição nacional para começar a ter espaço no grupo profissional. O garoto, inclusive, tem exemplos recentes para buscar inspiração.

"Me sinto bem, preparado e com muita vontade de ajudar minha equipe. Tive um excelente ano na última temporada e quero manter essa evolução. Vejo meus companheiros como Moscardo, Bidon, conquistando espaço no profissional e isso me motiva demais a seguir minha história no Corinthians. Quero muito ajudar no Brasileiro e, se Deus quiser, no final sermos campeões novamente este ano", declarou Bahia.

O Timãozinho, vale lembrar, se sagrou campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano, vencendo o Cruzeiro na grande decisão. Apesar da importância da conquista, Matheus Corrêa deixou claro que o triunfo ficou no passado.

"O título foi importante, fazer parte do elenco que fez história no Corinthians é indescritível. Mas, temos que seguir nosso trabalho, focados agora no Brasileiro, um título que o Corinthians ainda não tem e seguir fazendo história. É um torneio com equipes qualificadas e que irão exigir um nível máximo de concentração. Então, volto a dizer, foi muito bom ganhar a Copinha, mas já ficou no passado", disse o jogador.

Na primeira fase do Campeonato Brasileiro, os 20 clubes participantes se enfrentam entre si em turno único. Nas quartas e nas semifinais, o classificado será decidido em partidas únicas. Já na final, jogos de ida e volta vão definir o campeão do Brasileirão Sub-20, cujo atual vencedor é o Flamengo.

Na última edição, o Corinthians caiu na semifinal para o rival Palmeiras. Em 2022, o Timão bateu na trave, perdendo na grande decisão novamente para o Verdão.