Destaque do Santos no jogo de ida, Guilherme admite ansiedade por final e pede "pés no chão"

Principal destaque no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o atacante Guilherme, do Santos, não esconde a sua ansiedade pela grande decisão estadual. A bola rola neste domingo, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque.

Guilherme deu assistência para o gol de Otero, que definiu a vitória do Peixe por 1 a 0 na partida de ida. Ele entende que o time tem altas possibilidades de erguer o troféu e encerrar uma fila de oito anos, mas pede "pés no chão".

"Não dá para esconder a ansiedade. Trata-se de um título que seria muito importante para nós, principalmente num ano de reconstrução do clube. Fizemos uma boa primeira parte da final e temos essa pequena vantagem. Mas, como temos falado internamente, é manter o pezinho no chão", disse o atleta.

O camisa 11 do Santos projetou o clássico decisivo. Ele diz que o Peixe não pode dar brechas para o Verdão e garantiu que o grupo está ciente do que precisa fazer em campo.

"Na real, o que temos falado é que não podemos ser surpreendido. Nós sabemos que enfrentá-los, seja no Allianz ou em qualquer lugar, é muito difícil. Eles têm um grupo forte demais, com uma qualidade imensa, e que está há muito tempo junto. Mas já sabemos de tudo isso, então não podemos ter essa surpresa. Sabemos o que temos que fazer. É errar o menos possível e acertar na hora que tivermos a chance, pois eles não proporcionam muitas para os rivais", afirmou Guilherme.

Com a vitória no jogo de ida, o Santos pode até empatar na segunda partida para garantir o título. Caso o Palmeiras vença por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis.