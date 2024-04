Destaque contra o Caracas na Libertadores, Arana alcança marca de 30 assistências pelo Atlético-MG

Na noite da última quinta-feira, o Atlético-MG estreou com o pé direito na Copa Libertadores 2024. Com direito à exibição de gala de Guilherme Arana, o Galo goleou o Caracas-VEN por 4 a 1 pelo Grupo G da competição continental.

O lateral esquerdo foi um dos principais jogadores da equipe na partida e saiu de campo com um gol marcado e uma assistência para Paulinho. Com isso, o defensor alcançou uma marca expressiva no clube: chegou aos 30 passes para gol distribuídos em 182 jogos com a camisa atleticana.

Assim, Arana se aproximou das marcas de dois grandes ídolos do Atlético-MG: Hulk e Ronaldinho Gaúcho. O atual camisa 7 contribuiu com 33 passes passes para gol, enquanto o ex-jogador, entre 2012 e 2014, distribuiu 32 assistências para companheiros.

O defensor deu nove assistências em 2020, mais oito em 2021 e 2022, e uma em 2023. Agora, vai em busca de quebrar seu próprio recorde pessoal de passes para gol na equipe em uma única temporada.

O espetacular Homem-Arana: lateral, herói e garçom! ????? ?? Com o passe para o gol de Paulinho, ontem, o lateral chegou à marca de 30 assistências pelo Galo: https://t.co/0xECPxwTUJ pic.twitter.com/eGwH2T2t0O ? Atlético (@Atletico) April 5, 2024

Nesta temporada, o atleta já acumula quatro passes para gol, sendo três nos últimos quatro jogos. De acordo com o Sofascore, em suas últimas quatro partidas, Arana precisou de apenas 86 minutos para participar de um gol, além de ter contribuído com oito passes decisivos e ter criado três grandes chances.

Ex-Corinthians, Guilherme Arana foi contratado pelo Atlético-MG em 2020 e já está em seu quarto ano de clube. Além de ter muita qualidade no passe, Arana também vai às redes com relativa frequência - o lateral esquerdo já marcou 17 gols defendendo as cores do Galo.

Com Arana em bom momento, o time entra em campo neste domingo para uma decisão. Valendo a taça do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG visita o Cruzeiro, a partir das 15h30 (de Brasília), no Mineirão. O duelo de ida foi 2 a 2 e, se quiser erguer seu 49º título estadual, o Galo terá que vencer o rival.