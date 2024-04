Daniel Marcos deixa Corinthians e se despede em rede social: "Muito obrigado por tudo"

O lateral direito Daniel Marcos rescindiu contrato com o Corinthians e se despediu do clube nas redes sociais na última quinta-feira. O atleta de 22 anos foi revelado nas categorias do Timão e estava treinando separado no CT Dr. Joaquim Grava.

Pelo profissional do Corinthians, Daniel Marcos participou de apenas dois jogos, ambos amistosos. Em 2019, o lateral entrou em campo na vitória por 2 a 1 contra o Vila Nova e na derrota para o Londrina por 2 a 1.

O atleta chegou ao Timão em 2017, inicialmente para a equipe sub-17. O jogador se consolidou nas categorias de base, ganhou espaço no sub-20 e assinou seu primeiro contrato profissional com o clube em 2018.

Desde que estourou a idade para atuar na base, Daniel Marcos passou por dois empréstimos, para Ciarnorte (PR) e Ferroviário (CE). O atleta teve dificuldade para ter sequência de jogos nesse período por conta de complicações no joelho.

O Ferroviário, inclusive, devolveu Daniel ao Corinthians antes do previsto justamente por questões físicas na região.

Durante a pré-temporada deste ano, o atleta realizou testes físicos e foi liberado para atuar pelo departamento médico do clube, mas em nenhum momento fez parte dos planos da diretoria e da comissão técnica.

O contrato de Daniel com o Timão era válido até o final do ano.

Veja a mensagem de despedida de Daniel Marcos:

É Corinthians...

20/02/2018 onde tudo começou. De lá pra cá foram 6 anos de muita dedicação, garra, paixão e entrega de ambas as partes. De lá pra cá foram muitas conquistas individuais e coletivas e nunca imaginaria que seria tão realizado no meu clube de coração.

O Corinthians abriu as portas pra mim, fui escolhido em uma avaliação com mais de 100 atletas e em um ano já estava representando as cores do meu país com a bandeira do Coringão.

O Corinthians olhou em mim o que ninguém via, me deu oportunidade de me desenvolver e devolver a confiança que o clube depositava em mim e assim foi feito.

Todos os profissionais que me ajudaram nesses anos, tem um lugar especial no meu coração e irei lembrar de todos.

Infelizmente as lesões marcaram minha passagem aqui no clube, não escolhemos passar por isso, mas faz parte da profissão, hoje rescindimos o nosso vínculo, em comum acordo, o tempo que passei inativo, por conta das lesões, foi o principal motivo para esse fim.

Agradeço tudo que vivi aqui, e desejo ao clube melhores dias, muitas conquistas e todo o sucesso que ele merece.

Ao meu clube de coração, Muito obrigado por tudo!