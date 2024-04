Conmebol abrirá processos sobre pedrada e racismo na Libertadores

A Conmebol abrirá processos disciplinares para apurar dois casos graves que aconteceram na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, informou o colunista Rodrigo Mattos, no De Primeira.

A Conmebol vai investigar a pedrada recebida pelo jogador do Peñarol e os gestos racistas direcionados à torcida do Palmeiras, apurou Mattos. Ambos os casos aconteceram na Argentina: o primeiro na casa do Rosario Central, o segundo, no estádio do San Lorenzo.

O caso de racismo foi no jogo San Lorenzo e Palmeiras, uma torcedora do San Lorenzo foi flagrada fazendo gestos de macaco, e teve um caso ainda mais grave, claro que o racismo é muito grave, mas teve uma pedrada no jogador do Peñarol pela torcida do Rosario Central, destruiu a cara do jogador, uma agressão muito pesada. Uma coisa da Libertadores antiga, totalmente descabida, e aí eu fui ouvir da Conmebol e me deram a informação que com certeza serão abertos procedimentos, inquéritos, enfim.

Isso não é imediato, demora três dias para o time poder se defender, aí vai ter um procedimento para ver o que vai ser feito tanto com o Rosario quanto com o San Lorenzo. O San Lorenzo, pelo padrão que estamos vendo, será punido com multa. E a multa para o código disciplinar da Conmebol é de 100 mil dólares no mínimo.

Mattos informou que o San Lorenzo se desculpou oficialmente com o Palmeiras. Ele destacou que os clubes argentinos têm reagido aos ataques racistas de seus torcedores na Libertadores.

Os clubes argentinos, em geral, têm agido de forma muito correta em relação aos casos de racismo que estão acontecendo nos estádios deles. Hoje, o San Lorenzo mandou uma carta de desculpas públicas para o Palmeiras e disse que vai procurar a culpa e vai punir. Isso está acontecendo com os outros clubes argentinos também. Está resolvendo o problema? Não está, mas eles estão tentando. Se você comparar com o que acontece na Espanha, onde os clubes tentam matar o mensageiro e botar a culpa no Vini Jr, os argentinos estão agindo de forma bem diferente, estão assumindo o problema e tentando achar solução, os culpas, pedindo desculpas, reconhecendo os erros, então eu acho que isso é um fator positivo, que pode a longo prazo trazer uma educação para a torcida. Rodrigo Mattos

