Com visita de Talisca, Bahia realiza penúltimo treino antes de decisão do Baiano

Na manhã desta sexta-feira, o elenco do Bahia realizou o penúltimo treino antes do jogo de volta da decisão do Campeonato Baiano, contra o Vitória. A novidade do dia foi Anderson Talisca. O atleta revelado pela equipe, e que hoje está no Al-Nassr, foi fazer uma visita ao clube.

?? Com visita especial de @talisca_aa, Esquadrão faz mais uma sessão de treinamentos visando a decisão de domingo. #BBMP pic.twitter.com/FsNTRNo5UF ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 5, 2024

As atividades começaram na academia. Sob o comando do preparado físico Danilo Augusto, os jogadores participaram de uma ativação e, em seguida, já no campo, o grupo participou de um aquecimento físico e técnico.

Na sequência, os atletas foram divididos em dois grupos para um treino técnico e tático. Rogério Ceni passou orientações e comandou um treino tático, enquanto os demais trabalharam lances de bola parada e pênalti, com o auxiliar Charles Hembert. Depois, os papeis foram trocados.

Mais uma vez, Cicinho, Roger e Sidney participaram normalmente. Acevedo, Ryan e Everaldo trabalharam apenas na academia.

Bahia e Vitória se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. No jogo de ida, o Tricolor de Aço foi superado por 3 a 2 e precisa reverter o placar caso queira ser campeão.