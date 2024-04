Com dúvida no ataque, Carille comanda penúltimo treino do Santos para a final do Paulista

O Santos trabalhou na manhã desta sexta-feira e seguiu sua preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. O técnico Fábio Carille comandou uma atividade tática e de bolas paradas no campo do CT Rei Pelé, neste que foi o penúltimo trabalho do grupo antes da decisão.

Carille ainda tem uma dúvida para o duelo decisivo. O atacante Julio Furch apresentou um processo inflamatório no tendão e no músculo adutor esquerdo após o jogo de ida da final e, por conta disso, tem presença incerta. Ele está em tratamento intensivo para ficar à disposição da equipe e tentar jogar no sacrifício.

Em contrapartida, o lateral direito Aderlan, que jogou nos minutos finais da última partida após se recuperar de um incômodo muscular na posterior da coxa, já treina normalmente. Já Hayner, que cumpriu suspensão na ida, também está de volta.

Assim, uma possível escalação é com: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos (Furch) e Guilherme.

O Santos retoma a preparação neste sábado. A equipe promoverá um treino aberto à torcida, na Vila Belmiro, à tarde - por volta das 16h30 (de Brasília). O jogo decisivo está marcado para domingo, às 18h, no Allianz Parque.

O Peixe venceu a partida de ida por 1 a 0 e, por isso, tem a vantagem do empate na volta. Caso o Palmeiras vença por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis.