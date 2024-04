CEO do Fortaleza cita 'câmera espiã' antes de final: 'A mando de quem?'

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, citou uma "câmera espiã" antes da final do Campeonato Cearense e questionou a presença do objeto perto do treino do Leão do Pici.

O que aconteceu

Nas redes sociais, Marcelo Paz publicou um vídeo e questionou a presença de uma câmera perto do Pici, sede do Fortaleza. O objeto estava localizado na varanda de um prédio.

Incomodado, o CEO do Fortaleza escreveu que uma pessoa estaria posicionada para filmar o treino da equipe. O dirigente ainda pediu ajuda para encontrar respostas sobre o caso.

Olá, pessoal, são 17:22, estou no Pici para o último treino antes da final de amanhã. E olha o que nosso drone identificou. Alguém no prédio próximo com câmera pronta pra filmar nossas atividades. Quem será? A mando de quem? Pra onde vão essas imagens? Me ajudem a obter essas respostas. Obrigado. Marcelo Paz

Em campo, Ceará e Fortaleza decidem o título cearense amanhã (6), a partir das 16h40 (de Brasília). O jogo de ida terminou empatado por 0 a 0.