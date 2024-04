De Claytinho a esposa: quem é quem no caso Robinho

Do UOL, em São Paulo

Robinho está preso desde o dia 22 de março na Penitenciária II em Tremembé (SP), por estuprar uma mulher albanesa na Itália em 2013. Ele foi transferido de cela no dia 31, e já pode praticar atividades de lazer com outros detentos — como jogar futebol.

O ex-jogador também pode participar de outras atividades de lazer. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, são oferecidas oficinas de teatro e inglês, sessões de filmes seguidas de comentários, ações religiosas e ensaios musicais.

O podcast Os Grampos de Robinho, do UOL, contou o caso no ano passado e revelou detalhes de todos os personagens envolvidos na história — e agora volta com um relato de Claytinho. Veja quem é quem:

A vítima

A mulher que denunciou o estupro coletivo é de origem albanesa — sua identidade foi preservada. Em 2013, quando o crime ocorreu, ela morava há nove anos na Itália. Naquele dia, ela resolveu ir a uma boate para comemorar seu aniversário de 23 anos.

A vítima já conhecia Robinho, além de parte de seus amigos. Ela havia dançado junto com o ex-jogador em uma boate chamada Onda Anomala. Na ocasião, Robinho tinha passado a língua em um dos seus seios.

Jairo

Amigo de Robinho na Itália. O homem, também chamado de "Big Jairão", aparece nas primeiras gravações autorizadas pela Justiça italiana. Robinho o conheceu logo que chegou em Milão.

Imagem: Reprodução

Dono de grupo de pagode. Como o ex-jogador não falava italiano nem tinha conhecidos na cidade, foi Jairo quem o ajudou a resolver questões burocráticas e a conhecer a cidade. Ele também foi motorista do ex-jogador. Era dono de uma banda de pagode que se apresentava no Sio Café, uma balada da cidade.

Foi testemunha no caso. Foi nessa boate que aconteceu o estupro coletivo, pelo qual Robinho foi condenado. Jairo foi convocado pela Justiça como testemunha no caso, não como investigado. Depois, porém, ele acabou condenado por falso testemunho: de acordo com a Justiça, ele mentiu em juízo ao longo das investigações.

É, mas os caras, tá louco. A nega queria, mas seis nego é foda, né? Seis nego é muita coisa.

Jairo, em diálogo gravado pela polícia

Rudney Gomes

Amigo de Robinho, ele é citado como um dos envolvidos no caso pelo Ministério Público da Itália. Na noite em que ocorreu o crime, o ex-jogador e seus amigos estavam comemorando o aniversário de 34 anos de Rudney na balada Sio Café.

Imagem: Reprodução

Eu vi o Rudney rangando ela, e os outros caras rangando ela. Então os caras que rangaram ela vão se foder.

Robinho, em um trecho das gravações

Não se tornou réu. Como não foi encontrado pela Justiça Italiana, não se tornou réu no caso. Após o crime, ele voltou para o Brasil.

Ricardo Falco

Um dos amigos de Robinho, conheceu o ex-jogador na Itália por intermédio de Jairo. Ele foi indicado pelo pagodeiro para ser motorista de Robinho, depois que o próprio Jairo deixou o posto. Falco e o ex-jogador logo se aproximaram e passaram a sair juntos.

Conhecido pelo apelido de "Fala Pouco" — por falar muito —, Falco foi condenado a nove anos de prisão pelo caso, assim como Robinho.

Vivian Guglielmetti

Esposa de Robinho desde 2009, ajudou a decorar a festa de aniversário de Rudney e chegou a participar do evento. No entanto, ela foi embora mais cedo —o estupro aconteceu depois.

Imagem: Reprodução/Instagram

Só que eu fiquei ali de 'a mulher chifruda, burra', que não sabe de nada.

Vivian Guglielmetti, em diálogo gravado pela polícia

Chegou a desmarcar casamento. Antes de se casar com Robinho, ela chegou a desmarcar a cerimônia por causa de outra acusação de estupro envolvendo o esposo. O suposto crime teria acontecido na Inglaterra, mas a investigação acabou arquivada.

Clayton Santos

Chamado de "Claytinho" por Robinho e seus amigos, é citado na investigação, mas não se tornou réu por não ter sido encontrado pela Justiça. Assim como Rudney, ele retornou ao Brasil logo depois do crime.

Imagem: Reprodução

Claytinho que comeu a mina. Quem eu lembro, porque também faz muito tempo. Claytinho rangou.

Robinho, em trecho das gravações

Clayton, 42, falou com exclusividade ao UOL. "Estuprador tem que morrer na cadeia. Estuprador tem que morrer. Mas o Robinho não estuprou ninguém. Os amigos do Robinho não estupraram ninguém", defendeu ele. "Participamos de uma orgia. Com a consciência de todo mundo."

Alexsandro da Silva

Conhecido como Alex e Bita, é outro amigo de Robinho. Também foi citado na investigação como um dos participantes no estupro, mas não se tornou réu porque retornou ao Brasil após o crime.

A mina está falando, ela falou um ano atrás. Só que não tem como provar que a gente fez nada, entendeu?

Alex, em diálogo com Robinho

Fabio Galan

Amigo de infância de Robinho, era levado para trabalhar como personal trainer do ex-jogador durante viagens. Em 2013, passou em um concurso público e se fixou na Baixada Santista. É professor de educação física em São Vicente, cidade ao lado de Santos.

Imagem: Arquivo pessoal

Não se tornou réu. Apesar de ser citado na investigação como um dos participantes do estupro coletivo, não se tornou réu por não ter sido encontrado pela Justiça.

Eu lembro dela, cara, eu lembro que eu conheci de outras vezes, mas no dia foi o que tu falou mesmo. Eu broxei, tu broxou.

Fabio Galan, em diálogo gravado com Robinho

Jacopo Gnocchi

Advogado da cidade de Bergamo, no norte da Itália. Foi indicado por um amigo da vítima e a representou gratuitamente. Foi ele quem protocolou a denúncia contra Robinho e seus amigos no Ministério Público italiano.

Stefano Amendola

Procurador do Ministério Público em Milão. Foi ele quem comandou a investigação e tomou o depoimento da vítima.

Alessandra Simion

Juíza italiana que autorizou a polícia a gravar conversas nos celulares dos suspeitos e das testemunhas envolvidos no caso.

