Carpini errou ao segurar troca? Mauro, Juca, Arnaldo e Lavieri divergem

Thiago Carpini errou ao segurar uma substituição no final do 1º tempo com o São Paulo com 10 jogadores, na estreia com derrota na Libertadores? No Posse de Bola, Danilo Lavieri, Mauro Cezar Pereira, Juca Kfouri, Arnaldo Ribeiro e José Trajano divergiram sobre o tema. Se optasse pela troca, o técnico não poderia substituir no 2º tempo.

Danilo Lavieri: 'Foi arriscado, mas o erro foi na condução dos jogadores'

Na minha opinião, o Carpini está sendo criticado pelo gol sofrido. Se ele tivesse trocado e eventualmente aos 15 minutos do segundo tempo outro jogador tivesse machucado e o São Paulo tivesse jogado 30 minutos com um a menos porque não poderia substituir, a gente estaria falando agora que a decisão dele foi errada. Foi um risco, para mim o erro foi na condução dos jogadores. Era para não ter jogo, cair, parar o jogo, o Diego Costa até tentou, eram oito minutos ali que não poderia ter jogo, chutando bola para o mato, fazendo tudo, mas não poderia ter jogo e aí depois você faz a troca. Ainda mais considerando que você tinha o James Rodríguez, que é um cara que você sabe que não vai contar com ele os 90 minutos. Mas tomou o gol e aí, sim, vai sofrer críticas por isso.

Mauro Cezar: 'Era possível o São Paulo suportar por sete minutos'

Eu esperaria, eu esperaria porque uma equipe pode suportar, às vezes jogar meio tempo ou mais se defendendo bem e não tomando gol para sustentar uma vantagem. Não é um absurdo você suportar seis, sete minutos se você se organizar minimamente, era possível suportar, não era uma tarefa hercúlea, até porque ele não perdeu ninguém da linha defensiva nesse momento, saiu um homem que atua mais à frente. A decisão não me parece absurda, concordo com o Danilo, é difícil na hora e numa draga dessas você tendo o James em campo, ficar sem a possibilidade de trocar no segundo tempo seria terrível também. Então, ele se viu diante de uma decisão que ele tinha que tomar, tomou e ele deu azar ali, mas o Talleres não é um adversário fraco, não é um time ruim, é talvez o pior adversário do São Paulo nessa chave. Então, o resultado não é um desastre, é aceitável, ainda mais nessas circunstâncias.

Juca Kfouri: 'Carpini tem muita responsabilidade na derrota'

Eu vou ser voto vencido, mas eu completo meu time. Jogo os oito minutos 11 contra 11, não tomo gol, ou até poderia tomar, futebol é futebol, mas vou para o intervalo, faço as duas trocas e oriento meu time: 'olha, agora vai aumentar nosso risco de perder um jogador, se isto acontecer, nós vamos fazer assim e assado'. Diferentemente do que ele não pode fazer, porque estava no banco, nos oito minutos em que o São Paulo se desorganizou completamente, sendo que já não tinha entrado muito organizado, tinha entrado com um esquema de meio de campo bem leviano. Então, eu acho que ele tem uma altíssima responsabilidade no resultado do São Paulo.

Arnaldo Ribeiro: 'Carpini hesita na hora das trocas'

É o técnico na hora que tem que decidir se ele vai trocar ou não. Nesse momento, é o Carpini. Não sei se o James foi escalado pelo Muricy ou pelo Casares, acho até que foi escalado pelo Muricy, o que é um problema a mais, mas para fazer uma decisão na beira do campo é o técnico. Assim como ele teve outras oportunidades para fazer cinco trocas e não fez, ele hesita nesse momento. Tem decisões que o técnico que tem que tomar, quando ele fala na entrevista que os jogadores também queriam que ele não trocasse, me dá a sensação de insegurança completa. A escolha do Carpini para esse do São Paulo e esse elenco é mais que arriscada.

Trajano: 'O São Paulo ficou jogando como se fosse normal'

É uma decisão complicada, mas eu recomendaria ao time o que o Danilo falou — 'nós temos oito minutos para segurar aqui'. Toca a bola, atrasa ali, bola acolá. Não, o São Paulo ficou jogando como se fosse normal. O que está acontecendo é que o jovem técnico do São Paulo, não há jogo que ele não apanhe de algum jeito, ele ia apanhar de qualquer maneira. Ele é jovem, está dirigindo um time muito grande e importante, em que você tem que tomar decisões na hora que repercutem muito. Ele vem apanhando, está apanhando e vai continuar apanhando.

