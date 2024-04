Calção usado por Muhammad Ali contra Joe Frazier recebe lance de R$ 19 mi

Do UOL, em São Paulo

O calção usado por Muhammad Ali em sua lendária luta contra Joe Frazier em 1975 está sendo leiloado e recebeu cinco lances, alcançando o valor de 3,8 milhões de dólares (R$ 19,08 milhões).

O que aconteceu

O item está em exibição na Sotheby's de Nova York e ainda não atingiu a quantia mínima estabelecida pelo vendedor — valor não foi divulgado. A venda continuará até 12 de abril e faz parte de uma série de leilões esportivos que incluem camisetas do jogador de basquete Victor Wembanyama.

A luta entre Ali e Frazier, conhecida como "Thrilla in Manila", foi um dos grandes combates da história do boxe, com Ali vencendo após 14 rounds impactantes.

"Foi como a morte. Foi o mais próximo da morte", disse Muhammad Ali na época.

Muhammad Ali faleceu em 2016 aos 74 anos, deixando um legado notável no esporte e na sociedade como defensor dos direitos dos afro-americanos.

A Sotheby's fechou um acordo com a NBA para leiloar camisetas usadas durante a temporada, com o objetivo de atrair o público jovem.