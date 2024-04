Botafogo estende contrato com Janderson até o fim de 2026

O Botafogo segue com o intuito de ter seus principais jogadores sob contrato. Assim, os alvinegros ampliaram o vínculo do atacante Janderson, de 24 anos, até o fim de 2026, um ano a mais em relação ao anterior. Além disso, o atacante, que chegou no clube em 2022, também ganhou um aumento salarial.

O Botafogo anunciou sua contratação após o atleta se destacar no Bahia de Feira. O atacante, que iniciou no time B, logo passou a integrar o elenco profissional por conta do bom desempenho.

Na temporada passada, Janderson se tornou uma das principais opções do ataque no banco. Já em 2024, o atacante vem sendo o reserva imediato de Tiquinho Soares.

Por fim, com a camisa alvinegra, Janderson marcou quatro gols e anotou quatro assistências.