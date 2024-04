Bayern e ingleses se interessam em Breno Bidon, do Corinthians, diz jornal

Após apenas três jogos com o elenco profissional do Corinthians, o meio-campista Breno Bidon já é nome cogitado em grandes clubes do futebol europeu, de acordo com o jornal espanhol AS.

O que aconteceu

O Bayern de Munique e "várias equipes inglesas" perguntaram sobre a situação do atleta, segundo a publicação. O jogador de 19 anos passou a atrair olhares internacionais principalmente desde a última Copinha, na qual foi eleito o melhor jogador em campanha que o Corinthians se sagrou campeão.

A precisão nos passes, a capacidade criativa e o trabalho em duelos físicos impressionaram europeus. O jornal destaca que as características de jogo de Bidon facilitariam sua adaptação ao futebol espanhol, mas que nenhum clube do país manifestou interesse no atleta ainda.

Clubes europeus notaram que não há pressa de Bidon para sair do Brasil. O jogador almeja se firmar no Alvinegro antes de dar novos passos. Breno disputou três jogos no elenco profissional do Corinthians, os dois últimos — contra São Bernardo e Racing-URU — como titular.

Breno Bidon renovou contrato com o Corinthians em março deste ano. A multa rescisória para o mercado externo é de 100 milhões de euros (R$ 549 milhões na cotação atual). O acordo é válido até o fim de 2028.

O jornal destaca que os próximos jogos são fundamentais para o mercado de Bidon na Europa. Caso o meio-campista tenha boa performance e prossiga como titular, pode atrair propostas na próxima janela de transferências.