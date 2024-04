Artilheiro do Palmeiras, Flaco López vive maior jejum de gols na temporada

Artilheiros do Palmeiras em 2024, o atacante Flaco López vive um jejum de gols na temporada. Ao não marcar nesta última quarta-feira, no empate por 1 a 1 com o San Lorenzo, na Argentina, pela Libertadores, o jogador chegou a três partidas sem balançar as redes.

Esta já é a maior seca de Flaco neste ano. Até então, o argentino havia ficado apenas dois jogos, no máximo, sem ir às redes.

O atacante entrou no segundo tempo do duelo contra o San Lorenzo. Poupado em virtude da decisão do Paulista, ele substituiu Caio Paulista na etapa final e chegou a mandar uma bola na trave.

Flaco López é a esperança do Palmeiras para marcar gols e ajudar a reverter o placar do jogo de ida da final estadual, contra o Santos. Ele soma dez tentos em 16 partidas na temporada, além de uma assistência. O segundo colocado do ranking é o meia Raphael Veiga, com seis bolas na rede.

O segundo encontro entre Palmeiras e Santos, pela final do Campeonato Paulista, está marcado para este domingo, a partir das 18h (de Brasília), no Allianz Parque.

A equipe de Abel Ferreira precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeã. Já um triunfo por um gol levará o duelo para os pênaltis. Com qualquer outro resultado (empate ou vitória do Santos), o troféu irá para o time da Vila Belmiro.