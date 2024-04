Após lesão, Ederson pode estar disponível para próximo duelo do Manchester City

O goleiro Ederson sofreu uma lesão no músculo reto femoral da perna direita no começo de março e vem desfalcando o Manchester City nos últimos jogos. Apesar disso, o treinador Pep Guardiola revelou que o brasileiro pode estar à disposição para o próximo duelo, contra o Crystal Palace.

"Ederson está muito melhor e talvez esteja na lista [de relacionados]", disse Guardiola em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

A lesão do goleiro brasileiro ocorreu no duelo contra o Liverpool. Ele precisou ser substituído no início do segundo tempo após entrar em um forte choque com o atacante Darwin Nuñez. Ederson foi tentar recuperar um passe ruim de seu companheiro e acabou dividindo e cometendo penalidade no uruguaio.

Ederson ainda precisou ser cortado da lista da Seleção Brasileira, que disputou amistosos contra Inglaterra e Espanha. Léo Jardim, do Vasco, foi chamado para seu lugar.

Guardiola ainda confirmou que Nathan Aké e Kyle Walker "estão fora" do confronto, ambos por conta de lesão. Já sobre Haaland e Kevin de Bruyne, o treinador revelou ainda ter dúvidas por causa do curto período desde a última partida.

Crystal Palace e Manchester City se enfrentam neste sábado, às 8h30 (de Brasília), no Selhurst Park, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Inglês.