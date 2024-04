Agüero decide voltar ao futebol e vai jogar torneio nos EUA

Aposentado do futebol desde 2021, Sergio Agüero decidiu voltar aos gramados e vai disputar torneio nos Estados Unidos entre os dias 5 e 10 de junho.

O que aconteceu

Nas redes sociais, Agüero foi anunciado como um dos jogadores da TST, a liga de futebol 7v7. Ele entrará em quadra para disputar o prêmio de R$ 5,5 milhões

O argentino poderá montar sua própria equipe. Agüero ainda terá a missão de revelar o uniforme oficial do Manchester City para a próxima temporada.

Kun Agüero se aposentou do futebol no final de 2021 após apresentar problemas cardíacos. No momento da aposentadoria, o atacante estava no Barcelona.

Como funciona o torneio

A liga de futebol 7v7 contará com 48 times e será disputada em Cary, na Carolina do Norte. Nani e Felipe Santana são outros dois ex-jogadores já confirmados.

O torneio ainda terá a presença do Banheiristas FC, time brasileiro liderado pelos irmãos Caio Lo e Vitor Lo. A TST ainda não anunciou todos os nomes que estarão no campeonato.