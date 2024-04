'Único', Endrick deve superar Vini Jr e Rodrygo e pular etapas no Real

Endrick vive a expectativa de chegar no Real Madrid sem passar pelos mesmos "perrengues" de Vinicius Júnior e Rodrygo.

O que aconteceu

O Real Madrid mantém contato frequente com Endrick e projeta minutos para o atacante já nas primeiras semanas de clube, a partir de julho, mesmo com a provável chegada de Mbappé.

O Real não aceitou a permanência por mais tempo no Palmeiras e, neste momento, projeta Endrick como reforço do elenco profissional, sem empréstimo ou passagem pelo time B.

Se essa previsão for confirmada, Endrick viveria início diferente em relação a Vini e Rodrygo. Ambos são titularíssimos hoje, mas demoraram a ganhar espaço.

Vinicius Júnior e Rodrygo atuaram pelo Real Madrid Castilla e demoraram a ter chances. A expectativa para Endrick é outra

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, já confirmou que conta com Endrick para a temporada 2024/2025: "Para falar a verdade, ainda não falamos sobre isso. Mas com certeza quando chegar estará no elenco principal. Sobre isso não há dúvidas. Vejo que ele fala muito sobre o futuro e isso me deixa feliz".

Fora da curva

O Real Madrid entende que Endrick é único. Vini e Rodrygo também eram consideradas enormes promessas, mas o clube espanhol imaginava que a transição do Brasil para a Europa seria difícil.

Com Endrick, o cenário é diferente, e não apenas por razões técnicas. O Real vê o centroavante do Palmeiras pronto, seja por aspectos físicos, mas também pela maturidade apresentada desde a base.

Endrick só tem 1,73 m, mas é forte e sempre "aguentou o tranco". A frieza que apresenta desde que subiu ao profissional também chama a atenção do Real.

O Real Madrid ficou encantado com os amistosos do Brasil contra Inglaterra e Espanha. Endrick entrou no segundo tempo e fez gol em ambos os jogos. Aos 17 anos, ele não sentiu a pressão de atuar em dois dos maiores estádios do planeta: Wembley e Santiago Bernabéu.

Maior campeão da Liga dos Campeões na história, o Real está ansioso para contar com Endrick. E o atacante já mostrou que a camisa não deve pesar.