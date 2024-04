Triatleta Luisa Baptista recebe alta depois de mais de 100 dias internada

A triatleta campeã pan-americana, Luisa Baptista, recebeu alta da UTI na última segunda-feira, após mais de 100 dias internada e dois meses em coma. Ela foi transferida para o Centro de Reabilitação Lucy Montoro.

A atleta se recupera depois de ser atropelada por uma moto enquanto treinava ciclismo na Rodovia Municipal Abel Terrugi, no distrito de Santa Eudóxia, em São Carlos.

Luisa Baptista: força e superação ? A triatleta campeã pan-americana recebeu alta da UTI do hospital São Luiz na última segunda-feira (1) e foi transferida para o Centro de Reabilitação Lucy Montoro. Depois de mais de 100 dias internada e dois meses em coma, além de diversas... pic.twitter.com/SObUOkh3ke ? Time Brasil (@timebrasil) April 4, 2024

"A triatleta campeã pan-americana recebeu alta da UTI do hospital São Luiz na última segunda-feira (1) e foi transferida para o Centro de Reabilitação Lucy Montoro. Depois de mais de 100 dias internada e dois meses em coma, além de diversas cirurgias, Luisa vem se recuperando a cada dia. O próximo passo de sua reabilitação é o ganho de massa muscular para que, posteriormente, seja colocada uma prótese no quadril. Estamos com você, Luisa!", escreveu no X o perfil oficial do Comitê Olímpico do Brasil.

"O próximo passo do processo de recuperação é o ganho de massa muscular para que, posteriormente, seja colocada uma prótese no quadril", concluiu.

A triatleta esteve nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, que foram disputados de outubro a novembro de 2023. Em 2019, Luisa foi ouro na edição de Lima, no Peru, e se tornou a primeira brasileira campeã na categoria individual em pan-americanos. Com Manoel Messias, também venceu na categoria mista.