Triatleta Luisa Baptista começa reabilitação e aguarda prótese no quadril

Depois de ficar dois meses em coma, a triatleta Luisa Baptista deixou a UTI do hospital e foi transferida para o Centro Lucy Montoro, onde iniciou a reabilitação e os próximos passos da recuperação.

O que aconteceu

Nas redes sociais, o Time Brasil informou a evolução no tratamento de Luisa. A triatleta segue se recuperando depois de ter sido atropelada por uma moto no final do ano passado.

Luisa Baptista deixou a UTI do Hospital São Luiz, em São Paulo, e foi transferida para o Centro de Reabilitação Lucy Montoro. Agora, ela poderá dar passos importantes na sequência do tratamento.

A triatleta campeã pan-americana recebeu alta da UTI do hospital São Luiz na última segunda-feira (1) e foi transferida para o Centro de Reabilitação Lucy Montoro. Depois de mais de 100 dias internada e dois meses em coma, além de diversas cirurgias, Luisa vem se recuperando a cada dia. O próximo passo de sua reabilitação é o ganho de massa muscular para que, posteriormente, seja colocada uma prótese no quadril Time Brasil, em post nas redes sociais

O caso

Luísa foi atropelada por uma moto por volta das 8h da manhã do dia 23 de dezembro do ano passado. Ela pedalava na Estrada Municipal Abel Terrugi (SCA-329), em São Carlos, no interior paulista, quando o veículo colidiu frontalmente com sua bicicleta.

Ela sofreu múltiplas lesões e precisou passar por algumas cirurgias. De acordo com a Santa Casa de São Carlos, ela teve pneumotórax, traumatismo craniano, fraturas costais e na perna direita.

O motociclista, de 27 anos, não tinha habilitação e teve sua moto apreendida. Conforme divulgado pela Polícia Civil, ele sofreu ferimentos de menor gravidade e foi indiciado por lesão corporal culposa - quando não há intenção de matar.