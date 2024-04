Com três lesões no 1º tempo, São Paulo perde para Talleres na Libertadores

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo perdeu para o Talleres (ARG) por 2 a 1 na noite de hoje (4), no estádio Mario Kempes, em Córdoba (ARG), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Os gols foram marcados por Ramiro Rodríguez e Rubén Botta; Luciano descontou. O Talleres abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo e ampliou no início da segunda etapa, enquanto o São Paulo diminuiu aos 21.

O São Paulo perdeu três jogadores no primeiro tempo. Rafinha, Lucas e Wellington Rato saíram por lesão.

Carpini optou por ficar com um a menos nos acréscimos da primeira etapa e o São Paulo sofreu o gol. O técnico já havia feito duas mudanças em duas paradas e não poderia mais mexer caso utilizasse mais uma parada.

Na segunda etapa, as alterações de Carpini surtiram efeito: Galoppo e Luciano foram responsáveis pelo gol do Tricolor. Os dois poderiam não ter entrado em campo se Carpini tivesse tirado Rato no fim do primeiro tempo.

Com o resultado, o Talleres assumiu a liderança do grupo e o São Paulo ficou na lanterna. Barcelona de Guayaquil e Cobresal empataram na primeira rodada e dividem a segunda colocação.

São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (10) contra o Cobresal (CHI), às 21h30, no MorumBIS.

Titular, James preenche campo, mas não decide

O colombiano James Rodríguez foi titular pela primeira vez na temporada e jogou 72 minutos. No desenho tático, ele aparecia centralizado, mas teve liberdade para preencher todo o meio-campo.

Quando o São Paulo tinha a bola, James podia se mover para o setor que preferisse. Ele apareceu em todas as partes: buscando a bola no pé dos volantes e zagueiros, caindo pelo lado direito, esquerdo ou pelo setor central do campo.

Apesar de participativo, James não foi decisivo. Ele iniciou jogadas, ajudou a girar a bola, tentou cruzamentos e enfiadas, mas não teve sucesso. O São Paulo como um todo foi pouco criativo no jogo.

Lesão tira oportunidade de dupla James-Lucas

Contratados com dias de diferença no ano passado, James e Lucas são considerados os dois jogadores de maior capacidade técnica do São Paulo, mas tiveram apenas 28 minutos juntos em campo. O camisa 7 sentiu uma lesão muscular e foi substituído por Ferreira.

Carpini havia armado o Tricolor com Lucas pela esquerda com liberdade para aproximar de James. O colombiano, por sua vez, tinha ainda mais liberdade para flutuar por todo o campo. A tabela entre os dois, porém, não saiu na Argentina.

Sem Lucas, Ferreira entrou com característica mais aguda e mais colado à linha lateral, distante de James. O colombiano já não pôde contar com Calleri, lesionado, e acabou tendo Lucas por apenas 28 minutos. Além de Lucas, Rafinha e Rato também se lesionaram no primeiro tempo.

Lances Importantes

Pra fora! O Talleres lançou a bola para o ataque, Igor Vinícius cortou mal e ela sobrou para Ramiro Rodríguez chutar de primeira. A bola saiu forte, mas passou ao lado do gol de Rafael.

Um a menos. Após lesões de Rafinha e Lucas, o São Paulo já tinha feito duas substituições em duas paralisações no jogo e perdeu Rato também por lesão aos 45 minutos. Carpini optou por não mexer no time para não ficar sem possibilidade de mudanças na segunda etapa e o Tricolor passou os oito minutos de acréscimo com um a menos.

Perdeu! Aos 48 minutos, Botta cortou Diego Costa e cruzou na medida para Ramiro Rodríguez pegar de voleio no segundo pau, mas chutar por cima do gol.

1 x 0. Aos 51 minutos, em mais um lance de pressão do Talleres, Catalán acionou Benavídez dentro da área e ele deixou de lado para Ramiro Rodríguez acertar o ângulo de Rafael. A bola tocou na trave e foi morrer do outro lado da rede.

2 x 0. Aos sete minutos do segundo tempo, o Talleres mandou uma bola longa para o ataque, Diego Costa subiu a marcação para cortar e errou o tempo para o cabeceio. A bola sobrou para Rubén Botta, que invadiu a área no mano a mano com Arboleda, cortou o equatoriano e bateu colocado para tirar de Rafael.

2 x 1. Dois minutos após entrarem em campo, Galoppo e Luciano protagonizaram o gol Tricolor. O argentino arriscou de fora da área e acertou a trave, mas Luciano apareceu para completar o rebote para as redes.

Herrera! O São Paulo ensaiou uma pressão pelo empate e Luciano escapou pela esquerda da área e finalizou, mas o goleiro do Talleres saiu bem para fechar o ângulo e jogar para escanteio.

Milagre de Herrera! Escanteio cobrado na área, André Silva cabeceou na direção do gol e Herrera salvou o Talleres no último minuto.

Ficha Técnica

Talleres 2 x 1 São Paulo

Copa Libertadores da América - Fase de Grupos - 1ª rodada

Data: 4/4/2024 (quinta-feira)

Horário: 21h (de Brasília)

Local: estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Jorge Eliecer Urrego Martinez (VEN) e Tulio Enrique Moreno Cedeño (VEN)

VAR: Juan Ernesto Soto Arevalo (VEN)

Amarelos: Rafinha e Luciano; Botta, Benavídez, Bustos e Portilla

Gols: Ramiro Rodríguez (51'/1ºT) e Botta (7'/2ºT); Luciano (21'/2ºT)

Talleres: Herrera; Benavídez, Catalán, Rodríguez, Navarro; Portilla (Galarza), Ortegoza e Marcos Portillo (Juan Carlos Portillo); Sosa (Ramiro Rodríguez [Mantilla]), Botta e Girotti (Nahuel Bustos). Técnico: Walter Ribonetto

São Paulo: Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson (Galoppo); Lucas (Ferreira), James Rodríguez (Luciano) e Wellington Rato (Erick); André Silva. Técnico: Thiago Carpini