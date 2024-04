Santos recebe a visita de crianças com paralisia cerebral em treino no CT Rei Pelé

O Santos recebeu um incentivo a mais para a final do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, 40 pessoas do CIEESH (Centro Interdisciplinar de Educação Especial Simone C. Horcel), que atende crianças com paralisia cerebral, marcaram presença no treino dirigido pelo técnico Fábio Carille.

Convidados pelo presidente Marcelo Teixeira, os visitantes conheceram todos os atletas e comissão técnica do elenco profissional do Peixe.

"Essa socialização é um momento de muita importância para todos eles, pois é um sonho às vezes até distante. E o Marcelo Teixeira todo ano faz visitas na nossa instituição e ele já trazia nossos alunos no CT quando foi presidente anteriormente. E agora ele foi lá na Páscoa que avisou que nós iríamos na semana seguinte. E eles gostam muito disso, da oportunidade de conhecer e interagir com os ídolos. Então eu só tenho a agradecer o Santos FC e o Marcelo Teixeira", disse Regina Silva, diretora pedagógica do CIEESH

A instituição tem 31 anos de existência e atualmente atende 72 alunos, onde realizam atendimento clínico e pedagógico integrado com oficinas e bazar, que recebem doações de roupas e ajudam a manter os trabalhos da instituição.

O Santos encara o Palmeiras neste domingo, às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista. Na ida, o Peixe venceu por 1 a 0.