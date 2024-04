Santos coloca pressão em Claus para decisão do Paulista: 'Que seja justo'

Às 18 horas (de Brasília) deste domingo, pela decisão do Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos duelam no Allianz Parque. Na noite desta quinta-feira, por meio de seu perfil oficial no X, o clube alvinegro publicou uma nota sobre a escolha de Rafael Claus como árbitro da partida.

Os árbitros das duas finais foram definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF) na última sexta-feira, por meio de audiência pública - o primeiro duelo, disputado na Vila Belmiro, teve Flávio Rodrigues de Souza no apito. Em sua nota, o Santos informou que "respeita a decisão da escala".

Na primeira fase do Campeonato Paulista, Rafael Claus apitou os jogos do Palmeiras contra Santos e Corinthians e também dirigiu o confronto do time praiano com a Portuguesa. Ele trabalhou em um dos jogos pelas finais do Estadual nas últimas três temporadas.

Leia o comunicado do Santos na íntegra:

O Santos está acompanhando a repercussão de muitas publicações nas redes sociais de torcedores sobre a arbitragem na segunda partida da final do Campeonato Paulista 2024.

A Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol esclareceu no Conselho Técnico que a escalação do árbitro Raphael Claus é pelo ranqueamento da entidade, que todos os árbitros se concentrarão para se prepararem adequadamente para atuarem no próximo domingo. O Santos FC cumprimenta por essa iniciativa e respeita a decisão da escala.

Nesta expectativa de um bom trabalho físico, técnico e emocional dos árbitros nesta semana da grande final, esperamos que Raphael Claus se prepare bem e possa conduzir junto com seus auxiliares um jogo tão importante, sem prejuízo ao espetáculo, que os atletas sejam os verdadeiros protagonistas, que o resultado seja justo e proclamado o legítimo campeão.

O Santos FC está em um processo de reconstrução reconhecendo o trabalho do nosso coirmão, foram os clubes que mais pontuaram na Classificação Geral do Campeonato, demonstraram as suas qualidades durante a competição, chegam na decisão por mérito e justiça, não precisam de nenhuma interferência ou benefícios de árbitros para alcançarem os seus objetivos, que vença o melhor nas quatro linhas do campo, honrando a tradição de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro.

Santos Futebol Clube.